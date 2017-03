Politsei kontrollis autojuhte Ihaste sillal

Laupäeva õhtupoolikul rivistusid liikluspolitseinikud Ihaste sillal, et kontrollida liiklejate kainust. Et idaringtee selles piirkonnas ei ole võimalik teelt kuhugi ära põigata, said korrakaitsjad hea ülevaate, millises seisundis juhid ja autod Tartu tänavail liiklevad.