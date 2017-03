Soomlased hindavad Tartu kingseppi juba aastaid

Kalevi tänava töökoja tellimuste vastuvõtja Mai Gluhhova muigas selle jutu peale, aga jäi põhimõtteliselt nõusse. Jah, soomlased on juba aastaid nende head kliendid, nii nagu paljud teised välismaalased.

Üks põhjus on tema meelest see, et Kalevi tänava jalatsite paranduse reklaam paikneb Tartut tutvustaval voldikul ning töökoda ise on hotelli Pallas vahetus naabruses ehk selle tagahoovis.

Mai Gluhhova sõnul lausa sületäite kaupa välismaalased neid jalanõudsid nüüd ka ei too, ikka paar või kaks korraga. Vahel mõni kott ja kohver.

«Eks inimene võib reisil olles olla märganud, et kontsaplekid vajavad vahetust või mõni õmblus kohendamist,» rääkis ta. «Vahel teeme kiirtööna. Aga enamasti nii, et järgmise päeva jooksul saab inimene parandatud kauba tagasi.»

Naiste saabaste kontsapleki vahetus Kalevi tänavas läheb maksma 8.50. Meeste jalanõude puhul on see kallim. «Ma ei tea, palju see töö Soomes maksab, pole küsinud,» ütles Mai Gluhhova.

Ta oli nõus väitega, et häid käsitööoskusi jääb igal pool aina vähemaks ning ka häid kingseppi on raske leida. «See kõik on turumajanduse süü,» arvas ta. «Inimene peab aina rohkem ja rohkem tarbima, aga kuidas seda tarbimist saavutada, ikka kvaliteedi arvel.»

Mai Gluhhova on ise erialalt nahatoodete tehnoloog.

Kingariiul. / Aime Jõgi foto

Täna lõuna paiku oli kingaparanduses vaikne, parandamist ootavaid või parandatud jalavarjude riiulid pooltühjad. Kingsepp aga tööta ei istunud, vaid toimetas lihvimismasina kohal.

Kalevi tänava töökojas töötab kingsepana naine, kes palus privaatsust ega soovinud enda kohta midagi täpsustavat kirja panna.