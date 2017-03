Publiku puudumine ei seganud organistil kontserti andmast

Edasi mängis Elke Unt väikese kimbu Bachi prelüüde ja fuugasid. Siis ühe teise prantsuse helilooja – Langlaise pala. Muusik mõtles, et inimesed võivad kohale jõuda ka hiljem, mängimise ajal. Kui ta lõpetas ja end ümber pööras, oli saal endiselt tühi.

Elke Unt ei nurise sugugi, ütles, et tal endal oli ju tore. Ta oli kava läbi mõelnud ja kõik ette valmistanud. Mängides mõtles hoopis Ruhnu kirikuõpetaja Harri Reinu peale, kes just hiljuti siit ilmast lahkus ning kellega Elke Unt oli ka isiklikult kokku puutunud, ning selle peale, et õpetaja Harri Rein pidas Ruhnu saarel palvusi tihtipeale üksipäini.

Muusikaveerandtunnid said alguse 2006. aasta 10. oktoobril. Aga niisugune asi, et saal on tühi, juhtus täna küll esimest korda!

Korraldaja märkis, et ega muusikaveerandtundi ole kunagi kuulamas käinud palju inimesi. Publikuks on keskmiselt kas 15 või 20 inimest, aga nendest omakorda kuus või seitse on küll sellised, kes on alati kohal.

Elke Unt nimetab neid inimesi mõttes muusikaveerandtunni koguduseks, ta tunneb neid nägupidi.

«Aga kus nad täna olid, ei tea. Vast hirmutas neid kõle tuul,» arvas ta.

Elke Unt leidis Tartu vanalinnas muusikaliste veerandtundide korraldamiseks inspiratsiooni Helsingi toomkirikust ning seda juba siis, mil ta ise õppis Sibeliuse Akadeemias.

«See on oma ideelt üks lühike kontsert, mille kuulamise eest kelleltki raha ei võeta ning kus igaüks võib muusikahelide keskel kirikuvõlvide all pisut mõtiskleda ja jalgu puhata,» rääkis ta.

Kõlavad muudki pillid

Teisipäevastel ja reedestel muusikaveerandtundidel käivad mängimas paljud Tartu muusikud ning sugugi mitte iga kord ei kõla orel.

«Kõik interpreedid esinevad tasuta, ja neile meeldib see sündmus, kuna annab võimaluse oma vormi hoida. Ning minule annab see võimaluse teiste Tartu muusikutega asju ajada,» kiidab Elke Unt ladusat koostööd.

Juba on teada, et eelseisvatel muusikaveerandtundidel tulevad mängima Linda-Anette Suss viiulil, Kristo Käo teorbil, Priit Peterson kitarril, Reet Laube akordionil.

Elke Unt ütleb, et mõnikord esinevad ka ansamblid ja väikesed koorid.

Muusikaveerandtundide korraldajal on sisse seatud vihik, kus iga sündmuse kohta on märge, et kes esines ja kui palju oli kuulajaid.

Vihik 1000 sündmuse kohta. / Elke Undi foto

Et aastas on 53 nädalat ning iga nädal leiavad muusikaminutid aset kahel korral, siis koguneb esinemisi aastas üle saja.

Tuhat korda 15 minutit

Kümne aasta kohta tähendab see, et niisuguseid muusikaveerandtunde on Elke Unt korraldanud Tartus enam kui tuhandel korral, mängides ka ise, 35 kuni 40 korda aastas.

Nagu algul öeldud, ei heidutanud tänane tühi saal Elke Unti kuigivõrd.

Eelseisval reedel, 10. märtsil kell 12.15 ootab ta kuulajaid taas Jaani kirikusse.