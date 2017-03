Oskar Lutsu huumoripreemia tänavune saaja Raivo E. Tamm jumaldab Lutsu

Intervjuus Tartu Postimehele ütles Raivo E. Tamm, et talle meeldib Lutsu looming väga. «Üks minu lemmikuid on kindlasti «Kapsapea» ja Pliuhkam, ma olen seda ka mänginud,» ütles ta.

Taluperemees Samuel Pliuhkam on tegelane ka Lutsu «Kalevi kojutulekus». Puskar tahab ajamist, aga Pliuhkamil on puudu üks oluline toru. Siis kuuleb Pliuhkam, et keegi Kalev pidada tulema varsti koju käima, ja kui ta tuleb, siis ehk toob linnast selle «toro» kaasa … «See Pliuhkami tekst on sihuke huumor, millest ma lihtsalt murdun ära,» ütles näitleja. «Ma jumaldan Lutsu.»

Preemia üleandmine Raivo E. Tammele toimub 15. aprillil kell 12 Palamuse rahvamajas.