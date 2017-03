Masingu kooli ravikodu uks on abivajajatele endiselt avatud, oma eluga puntrasse läinud laps võib seal olla tema ise, lubatud on ka väike segadus nagu sellel pildil näha.

Paljude psüühika- ja käitumis-häiretega laste elu läheb nii puntrasse, et ema, isa ega õpetajad ei suuda neid aidata. Aga see on siiski võimalik, näitab sellistele lastele Norra riigi abiraha toel ravikodu rajanud Masingu kooli kogemus.