Kas peaministri turvajad sekkusid «Ooperifantoomi»?

Vanemuise teatri juht Toomas Peterson ütles, et see äpardus ei olnud julgestusmeeskonnaga seotud, vaid tulenes arvatavasti Estonian Voicese kontserdi ajal kontserdimaja laval kasutatud raadiosaatjaga varustatud mikrofonidest. «Neil on teatud tegevusraadius,» selgitas ta. «Kontserdisaal ja meie lava on teineteisele väga lähedal, nii et need kaks saali on tugevama signaali puhul samas tegevusraadiuses.»

Kuigi kontserdimaja ja teater kooskõlastavad kanaleid, on Petersoni sõnul ette tulnud samalaadseid viperusi – kui kontserdimajas ei teeninda esinejaid kontserdimaja helimehed, vaid need, kes on tulnud mujalt. «Siis on olnud juhtumeid, kus sagedusalad kattuvad ja on oht, et ühe saali signaal segab teist nii, et masin ei saa aru, kumba peab edastama, ja jääb vait,» selgitas ta. «Esimeses vaatuses oli hetki, kus solisti ei pruukinud kuulda olla. Kui see avastati, hakati sagedusalasid muutma. Sealt edasi oli kõik korras.»

Vanemuise teatri juht Toomas Peterson lubas hoolitseda selles eest, et edaspidi kõik nii kontserdimaja kui ka teatrimaja külalised, kes kasutavad raadiosaatjatega varustatud mikrofone, ei satuks samale kanalile.