Raadi vanarehvide hulk kahanes 1635 tonni võrra

Raadile kogunenud vanarehvide käitlemisega alustati möödunud aasta detsembris. Tegu oli osaühingu Rubronic platsil olevate vanarehvidega, mille käitlemiseks oli ettenähtud aeg möödas ja mille kohta tegi Keskkonnainspektsioon 2016. aasta suvel ettekirjutuse.

Asendustäitmise esimese etapi läbiviimiseks eraldas riik Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu 300 000 eurot.

«Selle raha nõuab riik oma kohustusi mittetäitnud ettevõtetelt tagasi, aga kuna küsimus on märkimisväärsetes summades, on ettevõtted (AS Kuusakoski , MTÜ Rehviringlus) kasutanud seadusest tulenevat õigust ja meie otsused edasi kaevanud,» ütles Keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov. Ta lisas, et vaidlustatud on nii Keskkonnainspektsiooni ettekirjutus vanarehvide likvideerimise kohta, asendustäitmise rakendamise hoiatus kui ka täitekulude väljanõudmine.

Volkov märkis, et Keskkonnainspektsiooni edasised sammud, sealhulgas asendustäitmise jätkamine, sõltuvad kohtulahenditest. «Sisuliselt käib vaidlus tootjavastutuse ulatuse üle. Lahenduse või soovitud tulemuse saamine võtab aega, kuid peame need vaidlused läbi vaidlema,» lisas Volkov.

Rubronicu juhatuse liige Timo Lauri oma varem Tartu Postimehele öelnud, et peab asendustäitmist ülekohtuseks ning on nentinud, et vanarehvide käitlemine on jäänud madalate taaskasutustasude taha – see võimaldas rehve vedada ja koguda, kuid mitte ümber töödelda.

Volkovi sõnul on asendustäitmise esimene etapp näidanud, et mõistliku hinnaga on võimalik Eestis vanarehve käidelda. Seda näitab ka naaberriikide praktika.