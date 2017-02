Kuidas saavad teraapiakoerad aidata erivajadustega lapsi

Seminar on inglisekeelne ja kannab pealkirja «Animal Assisted Interventions in Rehabilitation of Children with Special Needs».

Diskussiooniteemaks on lapsed, kes põevad tserebraalparalüüsi ehk lapsed, kes on saanud ajukahjustuse juba looteeas, samuti autistlikud lapsed.

Ana Mª Riaño Galán koos truude sõpradega. / Erakogu

Lektorid on pärit Hispaaniast. Nende nimed on Juan Ignacio Gómez Iruretagoyena ning Ana Mª Riaño Galán, kes on just selles valdkonnas muljetavaldavate kogemuste ja pagasiga ning kes on töötanud aastaid erivajadustega lastega, sealhulgas nii koeri kui hobuseid kaasates.

Väliskülaslite osavõtul leiavad aset ka koeri kaasava kõneravi ja koeri kaasava füsioteraapia praktilised töötoad.

Sündmuse korraldab Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing, kelle juhatuse liige Maarja Tali ütles, et teraapiakoerte teema on Eestis veel uus. «Lisaks koerale ja koerajuhile on vajadus kogemusi jagada ka niiöelda inimese ekspertidele ehk siis logopeedile, tegevusterapeudile, füsioterapeudile ja psühholoogile,» selgitas ta. «Praegusel juhul ongi meil siin Eestis välismaised mentorid, kes jagavad õpetust, kuidas teha oma tööd looma kaasates. Tulevikus võiks niisuguse ettevalmistuse andma spetsialistile tema eriala õppetool.»

Kolmapäevane sündmus Biomeedikumis on kõigile huvilistele avatud.

Eriti on oodatud psühhoterapeudid, logopeedid, eripedagoogid, puuetega inimeste tugispetsialistid ja tudengid. Seminarile tulijailt oodatakse etteregistreerimist kas telefonil 53610919 või meili teel info@teraapiakoer.ee