Jõgeval on taas plaanis lüüa padjasõja Guinnessi rekord

Sellel aastal toimub lahing 25. märtsil taas Jõgeva linna treeningstaadionil. Ürituse üks eestvedaja Lenel Karu ütles, et Jõgeva asemel mõnda teist linna ürituse läbi viimiseks ei kaalutud, sest niikuinii paljud suuremad sündmused ja rekordite püstitamised toimuvad, kas Tallinnas või Tartus.

Eelmisel aastal võttis padjalahingust osa natukene vähem kui tuhat inimest. Karu rääkis, et sellel aastal on jälle eesmärgiks Guinnessi rekord. Kui seda ei peaks aga tulema, soovitakse Karu sõnul kindlasti kaasata rohkem osalejaid kui mullu. Üks on aga kindel: kui see aasta rekordit jälle ei tule, korraldatakse padjalahingut nii kaua, kui maailmarekord viimaks ära tuleb.

Sellel aastal on korraldajad üritust tutvustamas käinud mitmetes Lõuna-Eesti koolides. Selleks, et sündmusele tuleks mullusest veelgi rohkem inimesi, on Lenel Karu kinnitusel üheks eesmärgiks kohalike parem kaasamine. Karu lisas, et mullu said korraldajad pärast üritust teada, et paljud Jõgeva inimesed polnud padjalahingust teadlikudki.

Võrreldes eelmise aastaga toob padjalahing samuti mitmeid uuendusi. Üheks on näiteks see, et lisaks ühisele 30–45-minutilisele padjasõjale viiakse sel aastal koolide ja ettevõtete vahel läbi erinevaid võistluseid.

Padjalahingust osa võtmine on kõigile tasuta.