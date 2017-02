Ajaloohuviline sattus pommidele

Kahetsusväärselt on levinud arvamus, et mida roostesem ja kehvemas seisukorras paistab olevat lõhkekeha, seda väiksemat ohtu see endast inimesele kujutab. Paraku ei ole see arvamus õige, rõhutab Lõuna päästekeskus oma teates ja lisab, et ka pealtnäha vananenud ja kahjutu lõhkekeha võib liigutamisel plahvatada ning tagajärjed on surmavad.

Kanepi vallast leitud lõhkekehade seisund ei olnud õnneks väga halb ning need õnnestus transportida kahjutuks tegemiseks hävituskohale. Mõnikord juhtub ka nii, et ohtlik leid tuleb hävitada kohapeal.