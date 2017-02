Galerii: tuntud Eesti muusikud õpetasid Tartu koolilapsi

Kõige menukam oli juba viiendat aastat järjest toimunud Reigo Ahvena töötuba, kus lapsed said muusikat teha Aafrika trummide ehk djembe’dega. Ahvenal on ligi sada trummi, mis pärinevad maailma eri paigust. Hiljuti tõi ta terve ansambli jagu trumme Brasiiliast, kogusse kuulub pille ka Vietnamist, Hiinast ja mujalt. «Ühel hetkel, kui trummid enam garaaži ei mahu, tahaks Viljandis avada muuseumi, kuhu kõik saavad mängima tulla,» ütles Ahven. Tema töötoas osalenud lapsed olid hakkamist täis ja see meeldis talle väga.

Kaheksandat aastat sel üritusel osalenud käsikellade õpitoa juhendaja Inna Lai ütles, et teda kutsutakse igal aastal neid instrumente tutvustama, sest käsikellad on haruldased pillid ning Eestis õpetatakse neid vähe. «Käisin käsikellasid õppimas juba teist aastat järjest ja väga meeldis, järgmisel aastal tahaks minna häälemängude tuppa,» rääkis Tartu Veeriku kooli kolmanda klassi õpilane Laura-Liis. Käsikellade õpitoas olnud lapsed nimetasid oma ansambli Käsikella Väeks.

Paaniflöödi töötoa juhendaja Raho Langsepa sõnul on tegemist pilliga, millega tehakse tavaliselt omaloomingulisi laule. Laste esitatud laulule pandi pealkirjaks «Paaniflööt ja muusika», ansambli nimeks sai Banaanid. Tartu Veeriku kooli õpilasele Ukule meeldis õpituba väga.

Suupillituba juhendas Karl Madis, kes õpetas lastele selgeks laulu «Rongisõit», mida siis koos suurel laval teistele mängiti. «Lapsed olid väga huvitatud, kõik jälgisid innustatult ega lollitanud ja laulud õpiti selgeks uskumatult kiiresti,» nentis Tartu II muusikakooli õpetaja Tiiu Ernits.

Viiendat, häälemängu õpituba viis läbi laulja Laura Põldvere. «Sel üritusel olen esimest korda ning mul on rõõm, et selliseid lapsi inspireerivaid ettevõtmisi korraldatakse,» sõnas Põldvere. Ta lisas, et improkoolituste tunde ta ette ei valmista ning kõik toimub osalejate innukuse ja meeleolu järgi.

Ürituse «Teeme ise muusikat!» korraldaja Ülle Lehtmäe sõnul toimub see neljas kohas üle Eesti juba kaheksandat aastat järjest.