Tartu kunstimaja teise korruse näitusesaalidesse astuja seisab silmitsi suurte maalidega, mis on ainest saanud alma mater’i antiiksete skulptuuride kipskoopiatest. Nägude hulgas hakkab silma meieaegseid tüüpe, lisatud on väike jalgadest purunenud kuju. Kohe näha, et tänavu tehtud installatsiooni «Kipsis I ja II» autor Enn Tegova on endiselt mänguhoos.