Sõpruse silla remont toppab riigi rahalise toetuse taga

Tartu teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles, et takistuseks on saanud riigilt loodetud rahaline toetus rattateede ehitamiseks. Jutt on 4,2 miljonit eurot maksvast projektist, mis toetab Sõpruse silla uuendamist. Sellest rahast 1,2 miljonit eurot oleks linna omaosalus, 2,8 miljonit eurot aga riigi toetus. Lužetski nentis, et see rattateede põhivõrgu arendamiseks mõeldud toetus ootab käskkirjale kliimaministri allkirja.