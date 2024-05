150 aastat tagasi sündinud Karl Menning hoiab tänini Vanemuisel silma peal

Vanemuise terrassil seisab pronksist vurrukandja, kelle pintsaku seljale on lõigatud tema nimi Karl Menning. Räägitakse, et kui ta seisab esietenduse ajal seljaga teatri poole, ei oota uut lavastust ees hea vastuvõtt, kui ta aga vaatab esietenduse ajal Vanemuise poole, läheb lavastus menukalt. Menning on asjatundja, oli ta ju kutselise Vanemuise esimene juht. 11. mail möödub tema sünnist 150 aastat.