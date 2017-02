Ranna tee sõudebaasis on üks tüliõunu spordisaali inventari hooldamise ja uuendamise kulu. Emajõe Aeruklubi ei tunnista SAK Tartu esitatud arveid, aga on ise keelanud SAK Tartu sportlastel oma seadmete kasutamise.

Ühes valdkonnas ja samas spordibaasis tegutsevad sõudmise ja aerutamise klubi (SAK) Tartu ning sellest välja kasvanud Emajõe Aeruklubi näivad ühte meelt olevat õige vähestes asjades. Küll aga on nad nõus, et aastaid kestnud tüli on kurnav ja selle soliidne lahendamine näib ilmvõimatu. Jagada ei suudeta ei saaliaegu ega paate, arved jäävad erimeelsuste tõttu tasumata.