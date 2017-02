Hullunud kogumik liidab kolme aasta loomingut

Veidi aega tagasi on trükist tulnud kogumik «Pilt ja sõna. Hullunud Tartu teine 2013–2015». Selles on avaldatud kõigi nende kolme aasta novembris festivalil üles astunud loominguliste inimeste töid. Ainult muusikud on kaante vahelt välja jäänud.

Kirjanikest on oma perenime esitähe tõttu esimene Eesti kirjanik Vahur Afanasjev, viimane aga Viini linna elanikust poeet Peter Waugh. Kunstnikest on esimene – ikka perekonnanime pärast – Eesti kunstnik Vano Allsalu ja viimane samuti Eesti maalikunstnik Einar Vene.

Raamat jaguneb kirjaliku ja pildilise kunsti vahel. Suurema osa võtab enda alla kahte keelde tõlgitud luule ja muu sõnaline looming ning umbes veerand mahust kuulub festivalil esinenud kunstnike teoste värvilistele reprodele. Väärtust lisavad Eesti autorite ja samuti väliskülaliste tööde juurde lisatud elulookirjeldused.

Kogumiku ilmumisse on panuse andnud pea- ja kunstitoimetaja Jaan Malini kõrval keeletoimetaja Eveli Hämarsalu ja kirjandustoimetaja Marja Unt ning 18 tõlkijat. Kujundanud Andrus Peegel.

Nagu vihjab kogumiku alapealkiri, on üks samalaadne raamat juba ilmunud. See tuli lugejate ette kevadel 2015 ning oli mitu korda õhem kui värske kogumik. Esimene esitas näiteid kõigilt kirjanikelt ja kunstnikelt, kes osalesid rahvusvahelisel interdistsiplinaarsel festivalil Hullunud Tartu aastail 2010–2012.

Et sellel kultuuripeol näikse olevat tulevikku, on loota ka järgmise kogumiku ilmumist. Üks osa on sellesse panna juba sügisest 2016. Järgmine koguneb tänavu 9. ja 10. novembril.