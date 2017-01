Akadeemia toimetus pidas Postimehe endises majas seminari

Niisuguse tiitli ja preemiaks 500 eurot said Üllar Peterson (tema artikkel «Islamiriik ja mittemuslimid» ilmus Akadeemias nr 3 ja 4), Indrek Jääts («Nõukogude rahvuspoliitika 1960.–1980. aastail: Vepsa näide», nr 9), Kaarel Piirimäe (««Balti kriis» ja Eesti välispoliitika algus 1990-1991» I, nr 8) ning Piret Pungas-Kohv («Kui soine on Eesti ilukirjandus?», nr 12).

Sõna said ka tõlkeauhinna laureaat Mailis Põld ja kunstiauhinna saaja Jevgeni Zolotko. Viimane neist rääkis sellest, kuidas tekkisid illustratsioonid, mis ilmusid sarjas «Sõna ja tegu» Akadeemia mulluse aastakäigu esimeses numbris.

Tõlkeauhinna pälvis Itaalias Perugias elav Mailis Põld Galileo Galilei ühe peateose «Arutlusi ja matemaatilisi tõestuskäike kahe uue teadusharu vallast, mehaanika ja väiksemate liikumiste alalt» vahendamise eest. Erandlik on seekordne tõlkeauhind seetõttu, et tõlkimine ei ole veel lõpule jõudnud. Esimene osa ilmus Akadeemias 2015. aasta 12. numbris ja 14. osa tänavuses jaanuarinumbris. Järjed on tulemas.

Akadeemia on korraldanud autorite tänamiseks seminare kaua aastaid. Erakordseks tegi seekordse tänuürituse toimumispaik. Nimelt ei ole Gildi 1 maja saali kasutatud pärast seda, kui Postimees kolis novembri lõpus uude majja Ülikooli 2a. Eesti kirjanike liidu kuukirja Akadeemia toimetuses, mis asub samuti Tartu kesklinnas, Ülikooli 21 esimesel korrusel, saali ei ole.