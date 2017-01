Kuu aega Tartu maratonini: korraldajad ootavad lund ja sepistavad varuplaane

Tartu maratoni tegevdirektor Indrek Kelk nentis, et kindlasti oleks meeleolu parem ja kogu avalik hoiak ootusrikkam, kui oleks lumi maas ja saaks suusatada, kuid hetkel on maratonini ikkagi veel kuu aega ning pole olemas inimest, kes oskaks täie kindlusega ennustada, millised olud valitsevad kolme või nelja nädala pärast.

«Sellepärast peame meie ikkagi 110% tegelema kõige sellega, mis meil oleks kavas ka siis kui lumi oleks maas. Samas peame väikestviisi mõtlema ikkagi ka plaanide B, C ja D peale,» ütles Kelk.

Maraton lühikesel ringil?

Üks varuplaanidest on selline, et maraton viidaks läbi Tehvandis lühikesel ringil, mis on kaetud osaliselt loodusliku ja osaliselt kunstlumega. Praeguse seisuga ei ole aga ka selle plaani teostamiseks vajalikku rada olemas, sest Tehvandi maadleb hetkel veel sellega, et valmis saada 18. ja 19. veebruaril toimuva murdmaasuusatamise MK-etapi rajad.

«Selle nädalaga peaks see loodetavasti ühele poole saama, siis saame hakata edasi vaatama, kas seal jätkub ressurssi ja jõudu midagi veel ka maratoni tarbeks teha,» märkis Kelk.

Mullu läks Tartu maratoniga mäletatavasti nii, et kuigi ametlikult jäi see ära, liikus maratonipäeval rajal rohkesti suusatajaid. Nimelt avanesid maratonile eelnenud päevadel ootamatult taevaluugid ning kannatas sõita küll. Seetõttu kostis siit-sealt nurinat, et maratoni korraldajad teatasid võistluse ära jätmisest liiga rutakalt – maraton pidi toimuma 21. veebruaril, kuid juba 12. kuupäeval anti teada, et see jääb ära.

Otsusega ei tormata

Venemaa ilmaportaali Gismeteo veebruarikuu ilmaprognoos Tartu maratoni finišipaiga Elva jaoks. / Gismeteo.ru / kuvatõmmis

Indrek Kelk tunnistas, et see oli tõsine õppetund ning tänavu ollakse kannatlikumad ning otsus maratoni toimumise või mittetoimumise kohta langetatakse tõepoolest viimasel minutil. «Viimane tähtaeg sõltub väga palju viimase nädala ilmaoludest ning me ei tohi lasta end heidutada avalikust arvamusest ega ilmaennustajate prognoosidest,» tõdes Kelk.

Ta lisas, et see võib kaasa tuua suuremaid rahalisi kaotusi, aga eelmisel aastal langeti just selle vastutuleku ohvriks. Nimelt küsiti toona registreerunuilt, kas võiks - juhul kui lumeolud ei parane - pakkuda asenduseks sõidu Tehvandi kunstlumerajal väikse ringi peal, kuid suurem osa vastas, et pigem jäägu siis maraton ära.

«Muidugi olid ka ilmaprognoosid täiesti lootusetud ja avalik surve oli, et ütelge ometi välja, kas maraton toimub või mitte, et inimesed teaks näiteks majutused ära tühistada ja mingisuguselgi moel rahalist kaotust vältida,» meenutas Kelk mullust kogemust

«Kuid tagantjärele tarkus on see, et oleks kannatanud selle otsusega maratoninädala kolmapäevani, oleks mingil lühendatud kujul maraton toimunud,» tõdes Indrek Kelk, et mullu lõigati liigse kiirustamisega valusalt näppu.