Pühapäeval saab mitmel pool tasuta treeningutel osaleda

Tähtvere tantsukeskuses algab treeningpäev kell 11. Katsetada saab kuutteist erinevat treeningut, mille seast peaks midagi enda jaoks leidma igaüks. Valikus on näiteks rasedate võimlemine ja beebikooli liikumistunnid. Hulgaliselt on kursuste näidistunde täiskasvanutele, mille hulgas on nii keha ja vaimu arendavat kui ka särtsakaid tantsutunde. Kavas on lai valik erinevaid stiile hiphopist kuni naiselike ladinarütmideni.

Maaülikooli fitnessklubis algavad trennid kell 15 ja kavas on nii aeroobsed ja lihtsamad treeningud, lihastreeningud kui ka tantsutrenn.

Trennidesse ette registreerimine pole vajalik.