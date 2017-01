Ülikooli raamatukogu esine plats jääb suletuks

Tartu linna ajutise liikluskorralduse peaspetsialisti Toomas Henno sõnul suleti plats möödunud aasta augustis, kui asuti renoveerima raamatukoguesist väljakut. Ehitusfirma esimene sulgemisluba kehtis 9. maist 12. augustini. Seejärel pikendati seda 31. augustini ning edasi nädala ja kahe kaupa. Viimane luba kehtis 9. jaanuarini.

Mitu korda küsitud

«Saatsime 10. jaanuaril tööde tellijale (Tartu ülikoolile – toim) kirja, et aiad tuleb eemaldada või esitada uus taotlus. Ja täna (eile – toim) jõudsid tellija ja ehitaja uuesti vahekokkuleppele ning andsime neile järgmise esmaspäevani uue loa. Nad lubasid ehitussoojakud sealt ära viia ja pärast platsi lahti teha,» selgitas Henno. Ta andis lootust, et järgmiseks teisipäevaks on aiad platsilt eemaldatud.

TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ei olnud siiski nii lootusrikas.

«Ülikool on raamatukoguesise platsi pärast korduvalt pöördunud YIT Ehituse poole, et nad platsi ümbritseva aia kokku korjaks ja ülikool saaks platsi valduse üle võtta. Siiani pole seda paraku veel tehtud ja seetõttu on kahetsusväärselt häiritud linnarahva liikumine raamatukogu ees,» sõnas ta.

Pagel lisas, et praegu hindavad mõlemad poolel ülikooli raamatukogus tehtud tööde mahtu.

«Loodame tööd lõplikult fikseerida lähinädalatel. Seejärel saab ülikool asuda ette valmistama hanget uue töövõtja leidmiseks, et lõpetada raamatukogu rekonstrueerimistööd,» rääkis ta.

Mitu korda pakutud

YIT Ehituse ehitusdirektor Toomas Rapp ei osanud pakkuda platsi vabastamise aega, kuid aiad saab ära viia alles siis, kui ülikool platsi vastu võtab. «Seda on oktoobrikuust saadik neile pakutud ja rohkem ma ei kommenteeri,» ütles Rapp.

Platsi sulgemise eest on YIT Ehitus maksnud maist alates linnale tänavasulgemistasu umbes 13 500 eurot.