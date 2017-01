Laste tugikeskuses oodatakse beebisid nende elu esimesse tundi

Ringi juhendaja Madli Zobeli sõnul laulavad nad koos lapsevanematega laule, mida meie esivanemad on teadnud juba väga ammu. Ka neid, mida lauldi siis, kui elati pimedates rehetaredes ning kui nisusaia sai ainult linnast, mille järele tuli sõita hobustega.

«Iga meie laulu ja liisusalmi juures on kindlad liigutused,» kirjeldas Madli Zobel. «Seega silitab või masseerib ema laulutunnis õrnalt oma lapse läbi sõna otseses mõttes pealaest varbaotsani.»

Laulutunni kasu on mõõtmatu

Esiteks saavad lapsevanemad olla koos teiste omasugustega, tunnis jätkub aega ka murede, rõõmude ja kitsaskohtade arutamiseks.

Teiseks näeb beebi teisi lapsi, saab neid jäljendada ja omandada uusi oskusi.

Kolmandaks mõjub võimlemine ja massaaž nii tervist hoidvalt kui ka tugevdavalt, arendab väikese inimese koordinatsiooni ja tasakaalu.

Neljandaks aitab laulmine lapsel edaspidi muusikat paremini tajuda. Nii mõnigi ema on Madli Zobelile hiljem öelnud, et tema lapse muusikaarmastuse seeme külvatud just beebitunnis.

«Muusikaga tegelemine aitab aju poolkerade vahelisele tööle kaasa ja mõjub väga positiivselt lapse arengule,» lisas Madli Zobel.

Elu esimene tund

Beebitund on lapse elu esimene tund ja kõik toimub väga pehmelt, arvestatakse iga lapse eripära. Kedagi ei sunnita kaasa tegema midagi sellist, milleks ema ja laps valmis ei ole.

Beebid omavahel. / Erakogu

On ilmselge, et mõni laps ei taha kõhuli, mõni selili olla. Juhendaja näeb kõike ja saab otsustada, millal üks või teine laps millegiks valmis on.

Laulutund kestab 60 minutit, sellesse mahub paarkümmend minuti laulu ja mängu, veerand tunni jagu psühholoogi hariduslikku vestlust ning veel veerand tunnikest küsimusi ja vastuseid ning omavahelist arutelu.

«Selline ülesehitus on olnud sobiv nii beebidele kui emadele,» sõnas Madli Zobel.

Sageli ei saa laps küll esimeses tunnis aru, kuhu ta toodi ja mis nüüd sünnib. Teises tunnis on tal tegevus juba tuttav ning kolmandas tunnis ta naudib olukorda.

Kujunevad välja lemmiklaulud ja ka emale jäävad laulud meelde, et neid edaspidi sobivail hetkeil ka kodus laulda.

Tartu laste tugikeskuse juhataja Eha Berezjuk palub beebide lauluringi tulijail end kindlasti registreerida kas meili ch.abuse@online.ee teel või helistades numbrile 7484666.

«Beebitundidega võib alati liituda, osad beebid kasvavad ju tundidest välja, aga uusi beebisid sünnib kogu aeg juurde,» ütles ta. Ringis osalemine on tasuta.

Tartu Laste Tugikeskuse beebigrupi toimimisele on kaasa aidanud Tartu linnavalitsus ja Hasartmängumaksu nõukogu.