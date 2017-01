Lugeja põhjendab raamatute tagastamise tähtaja pikendamise tarvidust asjaoluga, et «Koba akopolüpsise» peategelase tegemiste lugemine võtab veel aega, aga varastatud karika toob ta raamatukokku tagasi juba homme. Motorolleri taastamiseks vajaliku teose oli abikaasa pistnud kogemata mujale, kus see aga ei hakanud silma, sest tuba oli sassis.

Lugeda armastavatel inimestel võib väga vabalt juhtuda, et raamatukogust võetud teos jääb tähtajal tagastamata. Selleks on väga mitmeid põhjusi, millest mõne lõbusama näite on Tartu linnaraamatukogu töötajad ajalehes avaldamiseks kõrvale pannud. Ühtlasi selgitavad nad, milliseid võimalusi on raamatute lugemise tähtaja pikendamiseks.