Lapsed saavad uues linnakus teada, mida tunneb autojuht liikluskeerises

Nii asutigi sobivaid ruume otsima ja lõpuks viidi idee ellu täpselt aastaga. Nädal tagasi avaski Tehase 21 kolmandal korrusel uksed minilinnak.

Lapsed saavad seal elektriautot juhtides tunda ennast justkui päris liikluses: tuleb tunda liiklusmärke, lasta jalakäija punase fooritule ajal üle tee ja tulla toime ringristmikul.

Põnevust lisavad minitankla ja -pesula. Siiamaani on perede huvi uue meelelahutuse vastu olnud suur.

Otsa sõita pole lubatud

Sõita saab kahekümne erisuguse elektrisõidukiga, mille hulgas on peale autode veel ATVd. See meelelahutus on mõeldud nelja- kuni kümneaastastele lastele.

Enne rajale asumist saab tutvuda linnakuga ning lastele selgitatakse, mida liiklusmärgid tähendavad. Alles siis saab rooli istuda.

Kuigi aeg-ajalt võib juhtuda, et sõidetakse üksteisele kogemata autoga otsa, ei ole see linnakus lubatud, sest mõte on kasvatada tähelepanelikkust.

Praegu korraldatakse linnakus laste sünnipäevapidusid, samuti võetakse vastu huvilisi, kes saavad autoga sõita minutihinna järgi.

Liikluslinnaku üks eestvedaja Jane Pärnaste ütles, et kui tuleb perekond kahe lapsega, kellest üks ei taha või ei julge autoga sõita, saab linnakus tasuta mängida. Maksavad need, kes sõidavad masinaga.

Esialgu võtavad eestvedajad sammu korraga ja vaatavad, kuidas laste uuel meelelahutusel läheb.

Liiklusõpe

Pärnaste sõnas, et edaspidi on linnakul põhiliselt plaanis pakkuda maanteeametiga koostöös lasteaiarühmadele ja algklassilastele liiklusõpet.

Ta lisas, et nad ei taha muutuda liikluskooliks, vaid plaanivad korraldada aastaajale kohaseid koolitusi, mis oleksid mängulised. «Sügiseti tuleks helkurikoolitus. Siis oleks rõhk kindlal asjal ja sealjuures ka lõbus,» tõi ta näiteks.