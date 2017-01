Tartu täiskasvanute gümnaasiumi direktor Marika Kaasik lubab, et juba jaanuari lõpus on tema kooli uks lahti kõigile, kes kaaluvad edasi käia pooleli jäänud kooliteed ja tahaksid meelde tuletada seda, mida sai õpitud aastaid tagasi põhi- või keskkoolis. Kevadeni kestvate ettevalmistuskursuste järel saab katkenud õpinguid jätkata täiskasvanute gümnaasiumis.

​Kuidas tuua tagasi kooli tuhanded inimesed, kes on nooruse uljuses sukeldunud elumere lainetesse ja jätnud pooleli põhikooli- või gümnaasiumitee? Kui aastatetagusest õppimisest meenub see hirmus matemaatika ja veelgi hirmsam keemia-füüsika, on väga raske leida põhjust õppida kolm, neli või koguni viis aastat selleks, et pista taskusse gümnaasiumitunnistus.