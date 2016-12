Ballett nõuab koolivaheaja endale

Eelolev pühadeaeg on jõudnud ometi servamisi juba ka nendeni. Esmaspäeval pidasid nad Vanemuise väikeses majas jõulupidu koos Mäe-kodu 14 lapsega, keda oli saatma tulnud kolm kasvatajat.

Pidu Mäe-kodu lastega

Ühine pidu algas tulevaste baleriinide ja tantsijate eeskavaga. «Kui meie kava sai läbi, kutsus jõuluvana Mäe-kodu lapsed lavale ja pani nad esinema,» ütles Vanemuise tantsu- ja balletikooli juhataja Jelena Poznjak-Kõlar. «Mõni laulis, mõni luges luuletust – nad esinesid mitme numbriga ja see kõik oli väga vahva. Ma usun, et asenduskodu lastele avaldas teatrilaval esinemine muljet.»

Tantsu- ja balletiõpilastele on saali ees esinemine vägagi tuttav. Neil on oma lavastus «Inetu pardipoeg» ja mitmedki neist osalevad ka teistes Vanemuise lavastustes.

«Nad on teatrietendustega äärmiselt hõivatud,» ütles juhataja. «Paljuks muuks ei jää aega. Kõigil lastel on jõuluvaheaeg, aga mitte meie õpilastel: nad osalevad «Lumekuningannas» ja «Õhtu Kálmániga» etendustel. Koormus on väga suur. Näiteks 5. jaanuaril on neil kolm etendust: Teatri Kodus algusega kell 11 ja 18 «Inetu pardipoeg» ja kell 19 algab suures majas «Carmen», kus osaleb kümme meie õpilast.»

Teater saadab neile auto Teatri Kodusse järele, muidu nad ei jõuakski ooperietendusele, sest pärast avamängu peavad nad kohe laval olema.

Jelena Poznjak-Kõlari arvates selline suur koormus lastele meeldib ja stimuleerib neid treeninguteks balletitundides.

Suurepärane ja meeldejääv aasta

Lõppev aasta läheb Vanemuise tantsu- ja balletikooli ajalukku suurepärase aastana. Suvel tõid tantsuõpilased Jurmalast rahvusvaheliselt festivalilt ja võistluselt kuldmedali, neli karikat ja mitu esikohta. «Sügisel hakkasime ette valmistama uusi numbreid,» ütles juhataja. «Tahaksime märtsi alguses osaleda jälle Riia tantsuolümpiaadil.»

Lõppev aasta oli meeldejääv ka kooli asutajale ja juhatajale. Nimelt tähistas Vanemuise teater 27. novembril Jelena Poznjak-Kõlari 80. sünnipäeva balleti «Don Juan» etendusega suures majas.