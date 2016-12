Perearstid valisid aasta tegijaks Marje Oona

Marje Oona ütles, et selline tunnustus on justkui kirss tordil. Tänavu pälvis Marje Oona ka Tartu ülikooli arstiteaduskonna medali ja TÜ hea õpetamise grandi.

«Esimese emotsioonina tundsin väga suurt rõõmu kolleegide tunnustusest ja tähelepanust. See võttis ka veidi kohmetuks ja sõnatuks, sest olen teinud – nagu iga teinegi perearst ja õppejõud – oma igapäevast tavalist tööd,» rääkis ta. «Tunnustust vääriksid kõik mu head kolleegid, sest ega nemad minust vähem või kehvemini tööd ei tee.»

Oona usub, et tunnustuse saamisel oli oma osa kogu Tartu ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse edukal aastal, mille tulemusena õnnestus pakutavate koolituste ringi veelgi laiendada. Esimest korda toimus toitumisvaldkonna e-koolituste tsükkel, käima said lükatud töövõime hindamise ekspertarstide koolitused ja välja töötatakse vaktsineerimise e-koolituste tsüklit.

Doktor Oona lisas, et kuna tunnustus tuli Tallinna perearstidelt, annab see kinnitust, et tänu täienduskeskuse paindlikele töövormidele on need koolitused populaarsed ka Tallinna perearstide hulgas. «Mis veel eriti tore – Tallinna perearstid on osalenud mitmel e-täienduskoolitusel suurepäraste õppejõududena, selle üle on mul eriti hea meel!» rõõmustas Oona.

Teiste perearstide sõnulgi on Marje Oona väsimatu teaduspõhise meditsiini eest võitleja ja koolitaja suure algustähega, seda nii üliõpilaste, residentide kui ka doktorite silmis. Tänu doktor Oonale on perearsti maine arstide siseringis ja ka väljaspool palju ilmekam, inimnäolisem ja targem, on arvanud hääletajad.

Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna täienduskeskus pakub kõige laiapõhjalisemat meditsiinikoolituste valikut Eestis. Koolituste valikus on üle saja erisuguse kursuse, millel õpib aastas ligi 3000 õppurit.