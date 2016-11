Kui jalakäija vajutab nupule, peab ta ristmiku ületamiseks rohelist tuld ootama kuni 72 sekundit, olenevalt fooritsükli kestusest.

Vaja nupule vajutada

Tartlasest koreograaf Külli Kressa on liiklust jälgides märganud, et rohelist tuld oodates koguneb tipptundidel sinna jalakäijatest tropp. See takistab liiklust kõnniteel ja valgub rohelise tule saabudes mõlemalt poolt üle sebra servade, sest kõik ei mahu ära.

Kressa sõnul võiks tipptundidel olla fooritsükkel lühem ning õhtuti, kui autoliiklust peaaegu ei ole, võiksid foorid olla vilkuva kollase tule režiimil.

«Oodata 72 sekundit tühja tee ääres, kus õhtuti autoliiklust pole, on aja raiskamine,» lisas Kressa.

Tartu liikluskorralduse peaspetsialisti Ahto Meho sõnul käisid ametnikud oktoobri alguses olukorraga tutvumas. Nende selgitusel peitub probleem hoopis selles, et paljud jalakäijad ei vajuta rohelise tule väljakutse nupule ja ootavad niisama ning kannatuse katkedes ületavad tee punase tulega. Meho lisas, et hiljuti panid nad fooride juurde kleepsud, mis tuletavad meelde, et tuleb vajutada väljakutsenupule.

Lõuna prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Ove Saar ütles, et fooriga ristmikud muudavad liikluse sujuvamaks ning nii tekib vähem ohtlikke olukordi.

Alates 2015. aasta jaanuarist kuni tänavuse aasta augustini on Tartu Üliõpilasküla ühiselamute ees ristmikel juhtunud neli liiklusõnnetust. Kolmel korral sõitis auto otsa jalakäijale ning ühel juhul sõitis üks auto teisele külje pealt sisse.

Suure maantee osa

Ahto Meho sõnul oli ühiselamute ees asuvatele ristmikele fooride lisamine päevakorras aastaid. Kuna seal on juhtunud palju kannatanutega õnnetusi, otsustas linnavalitsus ristmiku fooridega turvalisemaks muuta.

Meho lisas, et arvestada tuleb ka sellega, et sealne ristmik on osa rahvusvahelisest maanteest.

Sandra Sommer on Tartu ülikooli ajakirjandustudeng.