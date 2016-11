Tähtvere puhkepargi juhataja Marti Viilu tõdes, et kohe ja kiiresti radade seisukord kunstlume abil paranema ei hakka. Esmalt tuleb nädalapäevad lund varuda, alles siis on seda küllaldaselt, et radadele vedada.

Esimeses järjekorras on kunstlumega kavas katta spordipargi ovaal, millel on pikkust ligemale 900 meetrit. Viilu möönis riski, et kui peaks pikemalt sulale pöörama, läheb alustatud töö lörri.