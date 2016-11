Kino hoiab filmi nime seansi alguseni saladuses

Kinoskäimine on populaarne meelelahutus, mida iseäranis soosivad pikad ja pimedad sügisõhtud, rääkis Cinamon Tartu turundusjuht Ave Annuk. Vahel võib siiski tekkida tunne, et kinokülastus on liiga tavaline ja ettearvatav, mistõttu otsustas ettevõte katsetada kinopubliku sümpaatia võitmist strateegiaga, et linateos ise jääb kuni seansi alguseni saladuseks.

Publikule antakse üksnes mõned vihjed, milline on filmi olemus. «Kinosõpradele saame lubada üksnes seda, et kino Cinamon ekraanidel me seda filmi varem näidanud ei ole.»

Salaseansi mõte tekkis Cinamonil kinoliste arvamusi ja kommentaare kogudes. Ürituse kohta leiab täpsemat infot siit.