Kogu lumetõrjetehnika on Tartus välja aetud, sadu jätkub

AS Keskkonnateenused on saatnud pea- ja kõrvaltänavaid ning kõnniteid puhastama 24 masinat, Tänavapuhastuse AS lisas veel 14 masinat, rääkis Tammeorg. Päeval tuleb lund vaiksemalt, õhtul on oodata saju tihenemist. Rohkem võib lund tulla Põhja-Eestis, kuid ilmateenistus on andnud tuisuhoiatuse kõigile maakondadele.

Alates eilsest on linnas maha tulnud keskmiselt kuus sentimeetrit lund, tuisukohtades rohkem. Tartu tänavate olukorda hindas Tammeorg rahuldavaks. «Teedel näeb tavapärast lumesajuaegset olukorda, kus hooldustööd käivad, ent lund sajab pidevalt juurde.» Sõita tema hinnangul saab, mõistagi tuleb olla ettevaatlikum.

Taas hakkab tekkima olukord, kus tänavate serva pargitud autode tõttu ei saa lumesahad teid korralikult lahti lükata. Seetõttu palub linnavalitsus, et kel vähegi võimalik, ajaks auto parklasse või hoovi. Liiatigi on masinat raske liikuma saada, kui sahk pole saanud kogu lund ära lükata ning autode kõrvale jääb pärast lumetõrjet kõrge vall.

Kinnistuomanikud kühveldasid hommikul hoolega labidaga lund, kuid kuidas on olukord linna kõnniteedel? Tammeoru kinnitusel käib ka kergteedel pidev hooldus.

Praeguse prognoosi järgi jätkub sadu kolmapäevani. Siis tuleb lühem paus ning nädala teises pooles avanevad taevaluugid taas.