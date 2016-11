Fotod: tagasihoidlik maestro jäi oma eluloofilmiga rahule

Režissöör Ahti Tubin ning autor ja toimetaja Sirje Pärismaa tõid oma mitmeaastase töö napilt tunnise lühikokkuvõtte näha kõigepealt muusikute ja muusikapedagoogide ette. Elleri muusikakooli Tubina saalis istusid 26. oktoobril Alo Ritsinguga samas reas tema abikaasa ja abikaasa õde ning vanem tütar.

Maestro väljendas pärast seanssi intervjuus Tartu Postimehele tagasihoidlikult rahulolu sellega, mida filmi loojad on teinud. «Kehv oleks öelda, et meeldib, kui on endast tehtud film – umbes nii, et ma meeldin iseendale,» lisas Alo Ritsing.

Kas mitmel aastal salvestatust jäi enne ekraanile jõudmist kõrvale midagi olulist? «See on vist paratamatu, et kõik, mis üles võetakse, ei mahu filmi sisse,» ütles maestro. «Nii on kirjanikel ka, nad kirjutavad teose kolm-neli korda ümber ja jätavad midagi välja.»

ETV näitab filmi «Kuulmata kuskil kumiseb kodu» täna kell 22.35. Kordused on kavas homme kell 14.45 ja 6. novembril kell 20.35.

