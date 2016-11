Rehvimägede likvideerimine algab hiljemalt detsembris

Tartu jäätmejaam hakkab taas vanu rehve vastu võtma, aga jaopärast

Tartu Jaama tänava jäätmejaama pole juba mõnda aega saanud üle anda vanu rehve, sest kogumiskoht on triiki täis ning rehve pole kusagile panna. Nüüd on olukord lahenemas ning peagi võib oma vanade rehvidega taas sinna suunduda. Siiski tuleb tähele panna piirangut, et rehve võetakse vastu vaid eraisikutelt ning korraga saab üle anda kuni neli rehvi.