Galerii: kellamängukontserti raeplatsil saatis uduvihm ja tulevärk

Niikaua kui Tartu raekoja tornis on kõlanud kaunis kellamäng, on leidunud ka kritiseerijaid, kelle meelest ei ole see 18 kellaga instrument hääles ja kõla kriibib kõrva. Nüüd on aga Tartu linn ühes kellamängu laiendamisega 16 uue kella võrra võtnud nõuks ka senised kellad hooldusesse saata.

Raekoja kellamäng saab suvel juurde 16 kella

Tartu raekoja kellamäng on linlastele ammu omaseks saanud, kuid kõik need 15 aastat, mil kariljon on üle linna helisenud, on muusik Merle Kollomit vaevanud, et heliulatus on senise 18 kellaga väike. Kõik palad ei mahu ära. Kollom on valinud kellamängu repertuaari ja selle sisse mänginud.