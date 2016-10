Lapsevanemal on viimane aeg kinnitada lapse huviringis käimist

Linnavalitsuse kultuuriosakonna asejuhataja Marianne Menning selgitas, et lapsevanem saab oma kinnituse esitada kultuuriosakonnas kohapeal, aga ka linna kodulehe või internetipanga kaudu. Sealjuures peaks vanem enda jaoks selgeks tegema, millised huvialad on tema lapse jaoks olulisemad, sest linn toetab neljas valdkonnas iga lapse kohta vaid üht huviala.

Nendeks valdkondadeks on noortesport, seltsitegevus kultuuriühingutes (näiteks koorilaul või näitering), noorte huvitegevus (näiteks noortekeskuste juures tegutsevad huviringid) ning haridus- ja teadusministeeriumi tegevusloaga erahuvikoolid. Nii et kui laps käib näiteks balletitunnis ja muusikakoolis, toetab linnavalitsus neist vaid ühte. Lapsevanema otsustada jääb, kumb neist on tema lapse jaoks olulisem ala. Ent näiteks sporditrennis ja noortekeskuse juures fotoringis käiva lapse puhul maksab linn toetust mõlema huviringi eest.

Marianne Menning sõnas, et muusika- ja balletikoolid saavad linnalt lapse kohta aastas 175 eurot toetust, kuna nendel aladel on palju kulukat individuaalõpet. Teiste valdkondade toetus on 140 eurot.

Menning lisas, et seda, millised on lapsevanema eelistused, näevad ainult linnavalitsuse vastavad ametnikud ning vanem ise. Huvihariduse korraldajani see info ei jõua ning seega ei pea lapsevanem ka kartma, et tema eelistused õppemaksu mõjutaks. Menningu sõnul on linnani jõudnud küll signaale juhtumitest, kus huvikool on õppemaksu suuruse sidunud lapsevanema eelistusega, ent tegelikult peaks õppetasu tema sõnul sõltuma õppekavast ja selle kallidusest, mitte linnalt saadavast toetusest.

Tartu linnavalitsus maksab toetust nende laste eest, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Tartu linn. Menningu sõnul osalevad Tartu lapsed valdavalt ühes huviringis või –koolis, umbes 10-15 protsenti lastest jagab ennast kahe huvitegevuse vahel.

Huvihariduses osalemist saab kinnitada veebilehel tartu.ee/kotoetused/kinnitus.