Tartu jäätmejaam hakkab taas vanu rehve vastu võtma, aga jaopärast

Tartu keskkonnateenistuse spetsialist Juhan Vooglaid kinnitas, et hetkel veetakse ligi 60 kuupmeetri suurust rehvihunnikut jäätmejaamast minema. Jaama haldaja on lubanud, et selle nädala jooksul saab töö tehtud ning siis hakatakse inimestelt vanu rehve taas vastu võtma. Ent mitte piiramatutes kogustes.

«Kuna selles osas on praegu nii pingeline olukord, siis on klausliks see, et rehve võetakse vastu vaid eraisikutelt ning kuni neli korraga,» ütles Voolaid. Piirangut on tema sõnul vaja ennekõike selleks, et ettevõtted ei hakkaks jäätmejaama massiliselt vanu rehve tooma ning saaks hoida olukorda kontrolli all.

Seda, kas piirangut millalgi pehmendatakse ning vastu võetavate rehvide kogust suurendatakse, ei osanud Voolaid ennustada. Ning mida teha juhul, kui inimene hakkab regulaarselt jäätmejaama külastama, ehk toob ühel päeval neli rehvi, järgmisel neli ja nii edasi? «Nii ei oska päris öelda, kuidas minema hakkab, ei oska seda ette kommenteerida,» tõdes Juhan Voolaid.

Nõos piiranguid ei ole

Kuigi ka Nõo jäätmejaama on kogunenud üksjagu ära viimata vanu rehve, võetakse seal rehve jätkuvalt vastu. Seejuures märkis Nõo valla keskkonnaosakonna juhataja Sven Tarto, et nemad ei näe piirangutel mõtet.

«Selline piirang on tegelikult näiline,» selgitas Tarto. «Kui inimesel on rohkem rehve, siis ta toob täna, toob homme ja lõpuks toob ikkagi need kõik ära, palju iganes tal neid on.»

Ta lisas, et omavalitsuse huvi on ikkagi see, et inimesed saaks oma rehvid ära tuua, mitte ei poetaks neid kusagile metsa alla ega hakkaks rehvidest lõket tegema. «Eesmärk on rehvid kokku korjata ja seetõttu ei ole me seda kuidagi piiranud,» ütles Sven Tarto.