Galerii: saalijalgpalli rekordmatšis löödi üle saja värava

Ürituse idee autoriks oli Tartu vutimees Maksim Mitrofanov, kes tähistas sellisel sportlikul kombel oma 30. sünnipäeva. Kohtumise, kus vastamisi läksid Mitrofanovi endised ja praegused meeskonnakaaslased ning jalgpallurid, kelle vastu ta oma karjääri jooksul madistanud on, võitis lõpuks punastes särkides mänginud Mitrofanov&co 61:55.

Maksim Mitrofanovi sõnul pidasid mehed üldjoontes viis tundi hästi vastu, kuid lõpuks olid kõik loomulikult väsinud - mõned vähem, mõned rohkem. Kolmanda mängutunni lõpus sai üks mängija ka vigastada, kuid loodetavasti ei ole see vigastus väga tõsine.

Eesti rekordmatšis osalesid punaste poolel väljakumängijad Aleksandr Aleksejev, Andrei Gornev, Dmitri Gussev, Tambet Kaal, Alvar Kasak, Maksim Mitrofanov, ja Mats Plado, väravas seisis Andrei Orlov, kellele paar tunni pärast mängu algust tuli appi Ville Pähklamäe.

Valgetes särkides meeskonna eest jooksid aga platsile horvaadist väravavaht Danijel Galić ning kohalikud väljakumängijad Artur Bõstrov, Artur Djatškov, Kaarel Kaldvee, Lauri Kivimeister, Aleksandr Pruttšenko, Eldar Rassulov, Ivan Sidorov ja Künter Karus.

Suurema osa ajast oli mängu juhtimas valgesärkide meeskond, parimal juhul lausa kuue väravaga, kuid 270. mänguminutil toimus pöördepunkt - punaste võistkond läks ette 49:48 ja enam eduseisu käest ei andnudki.

Kohtumise edukaimana lõi valgete meeskonnas mänginud Artur Bõstrov 15 väravat (lisaks 10 resultatiivset söötu), punaste parim olid Eesti saalijalgpallikoondislane Andrei Gornev 14 värava ja 8 resultatiivse sööduga. Kahekohalise arvu väravaid said kirja ka punase meeskonna pallurid Mats Plado (12 väravat ja 5 resultatiivset söötu) ning Maksim Mitrofanov (11 väravat ja 12 resultatiivset söötu).

Et tegu oli sõprusmänguga selle parimas mõttes, näitab ka see, et ametis ei olnud ühtegi kohtunikku ning mängijad said matši ohjamisega ise edukalt hakkama.

«Ma väga tänan kõiki mängijaid ja pealtvaatajaid, kes leidsid aega tänase ürituse külastamiseks,» ütles matši korraldaja Maksim Mitrofanov rekordmängu kokkuvõtteks. «Sai täidetud ka ürituse heategevuslik eesmärk: üheskoos kogusime 225 eurot, millega saame aidata meie sõpra Vitali Bolšakovi.»