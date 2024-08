Tartu upub – öösel alanud kõva sadu jätkus ka hommikul töölemineku ajal ning seetõttu on ülikoolilinna murekohad liikluses taas vee all. Mitmes kohas on tekkinud liiklusummikud, sest sõidukid on sügavas vees seiskunud, näiteks tungis vesi linnaliinibussi.