Rahvusvahelisel konverentsil tutvustatakse jätkusuutlikku farmaatsiat ja selle rolli kliimaküsimustes

Tegemist on küllaltki uue valdkonnaga, mille eesmärgiks on tutvustada ja lahendada erinevaid farmaatsiaga seotud keskkonnaprobleeme, selgitas konverentsi üks korraldaja, Tartu ülikooli farmatseutilise tehnoloogia nooremteadur Kristiine Roostar. «See uus teadusharu hõlmab erinevaid valdkondi alates loodussõbralike raviainete ja tootmisprotsesside arendamisest kuni raviainete ja ravimiteaduse jääkide käitluseni,» selgitas ta.

Roostari sõnul on jätkusuutlik farmaatsia üks osa suurest kliimamuutuste juhtimise ja pidurdamise protsessist. «Ravimite tootmise käigus, nagu ka muude suurte tööstuslike tootmisharude puhul, tekib suurel hulgal jäätmeid,» ütles ta. «Suurbritannia Terviseameti andmetel on ravimite tootmisega seotud heitmete hulgast ligi 25 protsenti süsinikdioksiid, mis on üks märkimisväärne kasvuhoonegaaside osa.»