Kettagolf levib riigikaitsjate seas kui viirus

Põhjus on lihtne: nii Kase kui ka teiste üksuste puhul tekkis missiooni eel sama küsimus: mida seal vabal ajal teha? «Mõtlesime, kas käia niisama jõusaalis, jooksmas, võrkpalli või korvpalli mängimas, aga lõpuks leidsime, et kettagolf on ju lõbus ajaviide, ja nii võtsimegi korvi ja kettad kaasa ning tegime Malis erinevaid radu,» meenutas Madis Kask 2020. aastat.