Tartule sobivad elektriautosid asendama ka diiselautod

Tartu abilinnapea Mihkel Lees selgitas, et sotsiaal- ja tervishoiuosakonna kasutuses on tosin aastat tagasi saadud Mitsubishi i-MiEV elektrisõidukitest veel neli töökorras. Kolm on juba maha kantud ja kaks kantakse maha lähiajal, sest nende remont on olnud järjest kulukam.

Ühe sõiduki remondi hinnapakkumused on olnud vahemikul 4500 kuni 26 000 eurot, on kirjas volikogule esitatud õiendis. Seal on ka märgitud, et pikemate vahemaade läbimiseks (sotsiaalteenuseid saavate inimeste külastamine üle Eesti hooldekodudes, asenduskodudes) kasutavad teenistujad osakonna bensiinimootoriga autot ja isiklikke sõiduautosid, kuna olemasolevate elektriautode töökindlus on väike.

Linnavalitsus sooviks nüüd võtta rendile viis autot 60 kuuks. Sobilik on väikeauto või väiksem keskklassiauto. Lees tõi näiteks Hundai I10, Opel Corsa, Škoda Fabia ja veel mõned taolised.

«Laias plaanis peab neil olema neli ratast ja rool,» ütles Lees. «Tõepoolest ka automaatkäigukast, sest kõikidel noortel kolleegidel ei pruugi olla manuaalkastiga autoga sõitmiseks juhiluba.»

Volikogus tekitas opositsiooni poolelt küsimusi, miks kliimaeesmärke püüdev linnavalitsus ei nõua elektriajamiga autot, kui paljudes linnades sõidavad ka prügiautod elektri jõul.

«Puhtalt majanduslikud põhjused,» ütles Lees. «Kuivõrd järgmise aasta ja järgmiste aastate linnaeelarve tuleb pingeline, siis on eeldada, et kui paneksime elektriauto kitsenduseks, võiksime summa summarum saada kallimad pakkumised kui selle kitsenduseta. Me ei välista elektriautot, valime sellise auto, mille liisinguhind ja püsikulu tuleb summaarselt kõige soodsam.»

Ta ütles, et sedasi kulusid kaaludes võib kallima müügihinnaga elektriauto siiski tulla kokkuvõttes soodsam bensiini- või diiselautost.

«Praegu kaaluvad rahalised kaalutlused üle maksimaalselt keskkonnahoidliku aspekti,» võttis Lees jutu kokku.