Stepan Karja: sõim ja tapmisähvardused

Esiteks viibib naine parajasti üpris kaugel, koguni teisel mandril ja olevat avaliku teabe järgi Maroko korrakaitsjate valve all ning teiseks ei ole näiteks toodud laused üldse kellegi elu, tervist või vara ohustavad ähvardused, vaid tõepoolest ainult sõim. Seda enam, et liigräigegi sõnamulin interneti kloaagis ei tohiks kedagi hirmutada, seal vahutajad mustavad kõike ja kõiki.

Seekord eeldab politsei, et hoogu sattunud räuskajad sõnadega ei piirdu. Loen ajalehest politseikapten Maarja Punaku öeldut: esialgu soovitab politsei sõimajatel kohatud laused kontodelt kustutada, lisaks jälgitakse, et ei mindaks üle selle piiri, kus tuleb alustada menetlust kellegi ähvardamise eest. Piiri ületus on seadusega karistatav juhul, kui on alust arvata, et ähvardaja võibki rängad sõnad teoks teha.