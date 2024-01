Sotsiaalkorteri elanik tegi tule pliidikolde asemel praeahju

Kolmapäeva pärastlõunal veidi enne kella viit sai häirekeskus teate, et Mustvee vallas Lohusuu alevikus Tartu maantee kortermajas on suits. Päästjad selgitasid, et kahekorruselise maja esimese korruse sotsiaalkorteri elanik oli tule pliidikolde asemel teinud praeahju.