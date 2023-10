Tantsija-koreograaf esitleb ööhingusega luulekogu

Saile J. Langsepp on debüütkogu pealkirjaks pannud «Ööde inimene». Ööpäeva pimedamast poolest on inspireeritud paljud selle 77-leheküljelise raamatu luuletused. Enamasti on need romantilised, kohati ühendatud müütilise maailmaga. Vabavärssi rikastavad mõned üksikud riimid.

Pealkirja täienduseks on märkinud autor, kes määratleb ennast vabakutselise loome- ja loodusinimesena, et raamatukese luuletused on valminud ajavahemikus 2013–2023 ning et neisse on ta talletanud «hämaraid hetki ja tähevalgust vaikuse-aastatest».