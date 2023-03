V Spa juhataja: veeproovid olid siiani korras

Tartu ja kogu Lõuna-Eesti suurim spaakeskus V Spa teatas kolmapäeva õhtul, et sulgeb ajutiselt uksed, kuna duširuumi veest on leitud ohtlik bakter.

Kolmapäeval tuvastas terviseamet Tartu V Spa veetorustikest võetud proovidest Legionella bakteri ning selle sisaldus ületas normpiiri kohati ligi 100 korda, mis on omamoodi rekord. See ei olnud rutiinne kontroll, vaid terviseamet kontrollis paiku, millega oli kokku puutunud üks legionelloosi haigestunud eakas riskirühma patsient, kelle tervislik seisund on raske.