GALERII ⟩ Algas Raadi punamonumendi teisaldamine, ala on suletud

Töödele eelneb hingepalve parki maetud sõjaohvritele, mida loevad EELK Tartu praostkonna praost Ants Tooming ja EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite koguduse preester Vadim Rebase. Seejärel on kavas hauatähiselt eemaldada pronksist skulptuur ning viia see linnamuuseumi kogusse.

Politsei on monumendi vahetus ümbruses kehtestanud tööde ajaks viibimiskeelu, mis tähendab, et kõrvalisi uudistajaid sinna ei lubata. Et sellega koos on mõningal määral muutunud ka liikluskorraldus, palutakse liiklejatel jälgida ajutise liiklusmärke. Ühtegi tänavat Raadi piirkonnas liiklusele ei suleta.