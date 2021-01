Ühe valitsuserakonna imporditud mõtetest on minu jaoks kõige rohkem segadusse ajav kinnisidee välistudengite kaheldavast väärtusest ja õpimotivatsioonist, isegi ohust eestikeelsele kõrgharidusele ja riiklikule julgeolekule. Enam kui aasta on see erakond pingutanud, et mõjuanalüüside ja aruteluta muuta keerulisemaks välistudengite õppimist ja töötamist. Arvamuslehekülgedel on seda tegevust hiljuti kaitsnud Jaak Valge (TPM, 20.11.20) ja Fedor Stomakhin (TPM, 3.12.20). Ideoloogilistele mõtetele lisaks soovitan juurde lugeda ka Jaak Vilo argumenteeritumat vaadet (TPM, 1.12.20).