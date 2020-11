Jaak Valge: Kas välisüliõpilasele stipendiumi maksmine tõstab Tartu ülikooli kvaliteeti ning on riigile vajalik?

Tartu ülikool võib tänavu kulutada 180 miljonit eurot. Suurem osa sellest tuleb otse või kaude Eesti maksumaksjalt. Iga Eesti elaniku kohta – imikust raugani – kulub Tartu ülikooli ülalpidamiseks sel aastal üle saja euro. Aga ilmselgelt on Tartu ülikool seda väärt – Eesti kõrghariduse lipulaev ja Baltimaade parima ülikool, mis asetseb maailma autoriteetseimas ülikoolide edetabelis (THE WUR) 251.–300. kohal.[1] Edetabeli koostajate alahinded on hea analüüsialus sedastamaks, missugused valdkonnad vajavad ülikoolis suuremat tähelepanu. Tartu ülikoolile tagab kõrge edetabelikoha viidatavus tema teadlaste töödele, mille kaal koha määramisel on suur, 30 protsenti. Selle näitajaga oleme lausa 165. kohal.