Jaak Vilo: välistudengid – tulu või kulu

Jaak Valge üks tugevalt väljendatud mure on Tartu ülikooli koht maailma kõrgkoolide edetabelis, ta juhib tähelepanu, et näiteks teaduses paiknetakse kõrgemal (mõjukus, koostöö ettevõtetega) ja samas hariduses madalamal («õpikeskkonna näitajate alusel on Tartu ülikool alles 658. kohal»). Üks põhjustest, miks Eesti ülikoolid on hariduse järgi madalamal kohal, on ülikooli rahanappus – iga tudengi ja õppejõu kohta. See piirab võimalusi luua kvaliteetne pühendunud tipptasemel õppekeskkond ja värvata piisavalt kõrgetasemelisi õppejõude. Eestlaste hulgas pole õppejõu amet kuigi populaarne.

Arvutiteaduse eriala THE edetabelis kerkis Tartu ülikool maailma esimese 200 hulka, Euroopa ülikoolidest 63. kohale. Järgmine Ida- ja Kesk-Euroopa ülikool (Varssavi) tuleb alles 301–400 vahemikus. Ilma panustamata ei kerki meie riikide majandus kahjuks läbi klaasvahelae, mis eristab meid jõukate Lääne-Euroopa riikide tasemest.

Jaak Valge väitis ka, et välisüliõpilased võivad kvaliteetse õpikeskkonna loomisele kaudselt kaasa aidata, aga üksnes juhul, kui nad on keskmiselt andekamad kui Eesti üliõpilased ning neid õpetatakse kõrgemal tasemel.

Andekus on siiski vaid pool võtit hariduses, teaduses ja üldse laiemalt tööelus läbi löömiseks. Teine pool, kui mitte tähtsam, on töökus ja pealehakkamine. Ilma meeletu tööta ükski anne ei realiseeru. Välistudeng on pealehakkaja ainuüksi siia õppima tulemise tõttu.

Rahvusvaheliste kavade avamisel IT valdkonnas oligi meie eesmärk, et Eestisse tulevad välistudengid aitaksid kaasa Eesti arengule ja proovime neid selle järgi ka valida. Meie eesmärk ei ole kunagi olnud väikese õppemaksu eest tasulise diplomivabriku loomine.

Välistudengid on keskmiselt veidi motiveeritumad oma õpingud kiiremini läbima ja selle nimel vaeva nägema. Paljud on pürginud edasi doktorantuuri nii meil kui ka mujal. Mitmed on juba saanud meie uuteks õppejõududeks. Eesti tudengid käivad õpingute kõrvalt veidi enam tööl ning võtavad seetõttu ka oma õpinguid rahulikumalt ega muretse hea hinde pärast. Kõigi tudengite töömoraal on kümne aastaga aga tohutult arenenud. Kasvanud on nõudlikkus, valikuvõimalused ja leitud head õppejõud.

Jaak Valge kahtlustab, et välistudengite enamikku motiveerib õppima Eestis väljavaade jääda tööle mujal Euroopa Liidus. Minu ja paljude teiste Eesti teadlaste ja aktiivsete õppejõudude soov täiendada meie oma haridust välismaal ei olnud ajendatud soovist otsida endale mugavat elukohta Euroopa Liidus või USAs, tahtsime lihtsalt head haridust. Praegu on meie 40. ja 50. eluaastates tippteadlaste enamik välismaal õppinud või töötanud. Vastupidise olukorra kohta on meie akadeemilises elus kasutusel väljend konnatiigistumine. Ka välistudengid aitavad aktiivselt kaasa konnatiigistumise vältimisele.

Ja veel tahaks vaielda. Tartu ülikool ei või niisama lihtsalt raha «kulutada» ja teda ei ole sugugi vaja ka lihtsalt «ülal pidada». Ülikooli rahastus pole mõeldud töökohtade hoidmiseks, vaid ikka eelduste loomiseks ja riigi arendamiseks. Kõrghariduse andmiseks saab ülikool 300–350 eurot iga tudengi kohta kuus (bakalaureusest doktorini, arstiteadusest matemaatika, juura ja keeleteaduseni).

Ülikoolide roll on koolitada inimesi, luua uusi teadmisi, arendada kultuuri ning tehnoloogiaid. Ülikool on riigile umbes samas rollis nagu ettevõtte arendusosakond ettevõtte tulevikule. Kui (toote)arendusest ei tule uusi ideid ja tooteid ega suudeta lahendada probleeme, on ettevõte hukule määratud.

Neli olulist küsimust Milline on siin õppinud välismaalaste otsene ja kaudne mõju riigi tuntusele usaldusväärse rahvusvahelise partnerina ja võimalikele tuleviku ärivõrgustikele?

Milline on siin koolitatud inimeste vahetu mõju Eesti majandusele?

Mida teha, et Eesti oleks globaalses talendimeelitamise konkurentsis võitjate poolel ja mitte ainult doonor?

Milline on mõju Eesti kõikidele tudengitele, kui siin õpivad ka edasipüüdlikud välismaalased?