Galerii ⟩ Härmas torude peale kerkib mõne päeva pärast unistuste jääväli

Ennelõunasele jalutuskäigule südalinnas olid eile tulnud Pilvi Kapp (79) ja Heino Kapp (77), kes ootavad uisuväljakut pikisilmi.

​Publik ootab esinejaid

«Kunagi oli uisutamine populaarsem ala, aga nüüd pole ju piisavalt kohti, kus seda teha,» ütles Pilvi Kapp. Tema ise jääplatsile uisutama minna ei plaani, aga tuleb teisi ergutama. «Kindlasti on palju lapsi, kes tahavad siin uisutada. Mina ei saa, sest kukkusin väiksena põlve katki, aga lapselapsed meil tulevad,» rääkis ta.

Tema kõrval jälgis teraval pilgul uisuväljaku kerkimist insener Heino Kapp, kellele jääplatsid pole võõrad. «Mängisin noorena palju hokit, kuigi siis oli see lihtsam kui nüüd,» ütles Heino Kapp. Tema sõnul oli viimane aeg uisuplats rajada, mis iseenesest ei tundu liiga keeruline. Vanapaar loodab, et jääplatsil astuvad üles ka esinejad või kõlab tuttav jõulumuusika.

Ligi tuhande ruutmeetri suuruse uisuväljaku tarbeks jäävalmistamise masina andis linnale tasuta kasutada OÜ Giga Investeeringud. Üks töömees värvis eile parasjagu uisuväljakut ümbritsevat seina ning ütles, et kogu väljaku rajamine on tema jaoks olnud põnev. Töömehed on raeplatsil hommikust õhtuni ning peavad käigu pealt lahendama mitmesuguseid küsimusi, mis esimest korda liuvälja ehitades tekivad.

​Kõik korraga ei mahu

Eilseks oli härmas torude alla vundament laotud ning valgusküla ja uisuvälja haldusjuhi Ragnar Kekkoneni sõnul sujub jää valmistamine plaani järgi. «Praegune protsess on umbes selline nagu siis, kui kodus kallata jääkuubiku resti vesi ja panna see sügavkülma. Ainus erinevus on, et meil pole nii suurt kuubikuvormi ning peame pidevalt vett lisama,» selgitas ta. Vesi jõuab raeplatsile Tartu veevärgist, 8000 tonni liiva tõi kohale Giga meeskond.

Kekkonen tõdes, et korraga kõik uisuväljakule sõitma ei mahu. «Aegu saavad broneerida päeval ainult koolid, üldiselt on uisuplats ikka kõigile avatud,» ütles ta. Uisuväljaku kasutamine on linlastele tasuta ning väljaku lähedal asuvast paviljonist saavad kõik soovijad tasu eest uiske rentida. Koolid on gruppidega jääle sõitma oodatud äripäeviti kuni pärastlõunani.