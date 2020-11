Kristjan Jaak Petersoni kooli pere õpib uuel nädalal kodudest

Direktori Merike Kaste sõnul sai õpetaja viiruse kõikide märkide järgi oma pereliikmelt, ja pereliige oma töökollektiivist.

Merike Kaste FOTO: MARGUS ANSU/

Kodusõppimise otsus on ta sõnul läbi arutatud nii terviseameti spetsialistide kui ka Tartu abilinnapea Mihkjel Leesi ja haridusosakonna juhataja Riho Raavega. Kõik pooled on leidnud, et täpsemate asjaolude väljaselgitamise ajaks on distantsõppe otsus väga arukas.

«Nii on kõige kindlam,» ütles direktor Merike Kaste. «Eelmise nädala kolme päeva jooksul on see õpetaja andnud tunde üheksas klassis, aga kuna meil on palju rühmatunde, kus lapsed segiläbi õpivad, olgu need siis keelte- või matemaatikatunnid, siis on oht levikuks suurem.»

Direktor lisas, et kuna distantsõppe juhend on olemas ja kogemus, kuidas see päriselus töötab ka, siis selle pärast ei muretse ta üldse. Mure on suur aga selle pärast, kui palju inimesi nende kooliperest võib olla nakkuse saanud ja kui palju neist päriselt haigestuvad.